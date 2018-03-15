Средний чек россиян за один визит в магазин в феврале вырос до 534 руб — «Ромир»

МОСКВА , 15 мар /ПРАЙМ/. Средний чек жителя России за один поход в магазин в феврале 2018 года увеличился на 1,3%, или на 7 рублей по сравнению с январем и составил 534 рубля, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости

"В феврале текущего года вопреки многолетней традиции средний чек пошел вверх. Его рост составил 1,3% относительно январского значения. Таким образом, средний чек по итогам последнего зимнего месяца достиг отметки в 534 рубля. За год же размер среднего чека вырос всего на 0,6%, поднявшись с отметки в 531 рубль", — говорится в исследовании.

"Таким образом, нынешний февральский средний чек получил одно из самых высоких значений для этого месяца за последние годы наблюдений", — добавляет «Ромир». В феврале 2017 года средний чек составлял 531 рубль, годом ранее — 499 рублей, в 2015 году — 570 рублей. В феврале 2014 года чек равнялся 518 рублям, в 2013 году — 502 рублям.

Если рассматривать месячную динамику среднего чека по регионам, сильнее всего показатель в феврале увеличился на Юге (на 6,3% по сравнению с январем, до 487 рублей) и в Центральном федеральном округе (на 3,1% — до 632 рублей). На Урале чек вырос на 0,7% — до 458 рублей, на Дальнем Востоке — на 0,5%, до 560 рублей, в Сибири — на 0,2%, до 439 рублей. В Приволжском округе средний чек снизился на 4,4% — до 443 рублей, на Северо-Западе — на 0,5%, до 612 рублей.

В Москве средний чек в феврале повысился на 3,7% по сравнению с январем — до 723 рублей, в Санкт-Петербурге — на 1,6%, до 704 рублей. По сравнению с февралем 2017 года средний чек в Москве вырос на 2,6%, в Петербурге — снизился на 1,9%.

Средний чек в гипермаркетах по сравнению с январем вырос на 7,3% (по сравнению с январем 2017 года — снизился на 8,4%), в супермаркетах — на 4,1% (в годовом выражении — рост на 7,1%). В дискаунтерах средний чек в феврале увеличился на 1,6% (минус 1,3% в годовом выражении).

Исследование «Ромира» основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.