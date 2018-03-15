Кто в России всех дороже — считаем деньги в кармане топ-менеджеров

Формируя рейтинг топ-менеджеров, журналисты «Собеседника» сразу делают оговорку, что их данные приблизительные и заниженные. Причина в том, что компании и банки не раскрывают, сколько же бонусов к зарплате получают их управленцы. Последние к тому же имеют право не раскрывать данные о своем имуществе, и почти каждый из них этим пользуется.

Многоликие топ-менеджеры

Инфографика «Собеседника»

Первое место по доходам газета отдала Анатолию Чубайсу . По подсчетам журналистов, его работа председателем в ООО «УК „Роснано“» приносит ему 1,05 млрд рублей в год. Но возможности Чубайса близки к безграничным, поэтому ему еще платят в совете директоров АО «Роснано» 1 млн рублей в год и в совете директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» еще 11 млн рублей. Кроме этого, Чубайс сотрудничает со «Сколково», возглавляет ООО «НоваМедика» и ООО «РоснаноМедИнвест». Руководить «Роснано» Чубайс обещал до самой пенсии. Его годового дохода в размере 1 млрд 62 млн рублей хватило бы 80 тысячам российских пенсионеров, подсчитали журналисты.

Доходность приближения

Максимально приближенный к властям председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин , мягко говоря, не афиширует свои доходы. Но их можно попробовать высчитать из общих доходов 11 членов правления госкомпании. В 2017 году она составила 3 млрд 895 млн рублей, т.е. в среднем по 354 млн рублей в год на каждого. Логично предположить, что председателю правления досталось больше, чем остальным.

Вполне возможно, что в ближайшие годы Сечин и его коллеги-управленцы в «Роснефти» станут получать еще больше и вне зависимости от эффективности их работы. За предыдущие годы компания показала уменьшение чистой прибыли, но зарплаты у топ-менеджеров выросли. К тому же на днях Сечин еще и попросил Владимира Путина о налоговых льготах.

Еще один из самых влиятельных людей в стране гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов получает зарплату в 400 раз превосходящую среднюю по корпорации (44 тыс. рублей в месяц). Вряд ли Чемезова ожидает уменьшение благосостояния — его дружба с Путиным со времен совместной работы в Германии такого не подразумевает.

В свою очередь, глава РЖД Олег Белозеров не боится указывать свой официальный доход. Его заработок более 14 млн рублей в месяц. При этом на должности бригадира в РЖД платят 52 тыс. рублей в месяц, а грузчика — 20 тысяч.