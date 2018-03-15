«Югра» оспорит отзыв лицензии в кассации

«Мы не согласны с решением Арбитражного апелляционного суда города Москвы, отказавшегося в удовлетворении иска о признании неправомерным отзыв лицензии. Планируем, в ближайшее время направить кассационную жалобу», — заявил экс— предправления «Югры» Дмитрий Шеляев. Он добавил, что на фоне участившихся дискуссий о предвзятом, кулуарном и даже уголовном характере решений ЦБ в сфере банковского регулирования, равнодушие суда к аргументам «Югры» кажется особенно странным. Отстраненное руководство банка «Югра» направит кассационную жалобу на решение Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы , оставившего 15 марта в силе решение московского арбиража, признавшего в декабре законным отзыв лицензии у банка. Об этом говорится в пресс-релизе Югры

Представители банка «Югра» обвиняют ЦБ в том, что он искусственно занизил отчетные показатели финансовой организации для того, чтобы создать формальный повод для отзыва лицензии у банка. Кроме того, по мнению представителей «Югры», суд необоснованно проигнорировал данные аудиторской проверки состояния дел в банке накануне ввода туда временной администрации, свидетельствующие о жизнеспособности «Югры» и отсутствии оснований для вмешательства в дела компании регулятора.

По мнению представителей банка, ЦБ принял решение об отзыве лицензии на том основании, что в «Югре» не согласились с представленным 7 июля 2017 года Временной администрацией планом по санации банка с участием АСВ на том основании, что компания вообще не нуждалась в оздоровлении.