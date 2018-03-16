АЛРОСА: плохая отчетность — повод для роста

АЛРОСА отчиталась о финансовых результатах по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год. Выручка компании снизилась на 13,2% до 275,4 млрд руб., чистая прибыль на 41,1% до 78,6 млрд руб. Показатель EBITDA составил 126,9 млрд руб. «Снижение финансовых показателей по итогам 2017 года обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США на 13%, а также снижением средней цены реализованных ювелирных алмазов на 9% в результате изменения ассортимента», — говорится в сообщении компании.

«Несмотря на увеличение объемов производства и продаж, финансовые результаты группы АЛРОСА за 2017 год оказались под давлением ряда факторов макроэкономической и рыночной конъюнктуры — прежде всего, укрепления рубля и изменения ассортимента реализации. В то же время наши усилия по повышению эффективности производственной деятельности принесли плоды, что с учетом роста производства и продаж позволило нам сохранить удельные затраты на уровне 2016 года», — заявил в комментариях к отчетности генеральный директор — председатель правления АК АЛРОСА (MCX:ALRS) Сергей Иванов

Ранее стало известно, что дополнительное публичное размещение еще 8% акций АЛРОСА снова отложено на неопределенной срок. Официальной причиной названа авария 2017 года на руднике «Мир», лишившая компанию 9% добычи. Но на решение также могли повлиять выросшие цены на нефть и отсутствие договоренностей федерального центра с Якутией , владеющих по 33% АЛРОСА, отмечает «Коммерсантъ».

Рынок отреагировал на отчетность нейтрально, а скорее позитивно: после некоторого снижения в начале дня акции перешли к росту.

«Постоянно следить за отчетностью смысла нет, она меняется. Да, случилась авария на руднике, будет выбытие мощностей, но часть убытков от аварии перекроет страховка. Важно, что у компании доминирующее положение на российском рынке, да и мировом, новых крупных месторождений нет, и она присутствует в большинстве из имеющихся. АЛРОСА больше завязана на внешние рынки, так что укрепление рубля повредило, но я оптимист по ней. Из нефтяных компаний можно выбирать, в этом секторе не из чего выбирать и алмазы, небиржевой товар, себя чувствуют стабильно. Такие бизнесы можно пересчитать на пальцах. Крупный инвестор мимо АЛРОСА не пройдет, особенно на нашем рынке, который как минное поле, — считает частный инвестиционный консультант Александр Черноморов . — Отчетность была ожидаемая и это было отражено в котировках, теперь надо покупать светлое будущее — а оно, вероятно, наступит, любое ослабление рубля будет на пользу компании, алмазы тоже вряд ли подешевеют, хотя в этих параметрах и не будет больших изменений. По мультипликаторам АЛРОСА тоже недорогая компания. Мы не видели новый менеджмент в деле — ему и карты в руки. Главное, чтобы не развалили то, что есть. Однако бизнес довольно простой — копай до продавай, так что все выправится».

На 17.00 МСК индекс МосБиржи вырос на 0,46%, индекс РТС потерял 0,01%, акции АЛРОСА выросли на 1,11%.