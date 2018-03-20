Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 1% — «Укртрансгаз»

МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 19 марта составил 8,454 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 1%, свидетельствуют данные на сайте «Укртрансгаза».

Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 27,31% с 27,59% в предыдущий день.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

В среду, 14 марта, «Нафтогаз» сообщил, что стороны до конца марта обсудят расторжение контрактов и выполнение решений арбитража Стокгольма.