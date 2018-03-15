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Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,75% — «Укртрансгаз»
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Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,75% — «Укртрансгаз» 

Прайм 17 часов назад
МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 14 марта составил 8,801 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,75%, свидетельствуют данные на сайте «Укртрансгаза».
Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 28,44% с 28,65% в предыдущий день.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
В среду «Нафтогаз» сообщил, что стороны до конца марта обсудят расторжение контракта и выполнение решений арбитража Стокгольма.
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