«Нафтогаз» считает достаточными запасы газа в ПХГ Украины в случае холодов в апреле

«Нафтогаз Украины» считает объем запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины является достаточным в случае холодной погоды в апреле 2018 года, говорится в сообщении украинской компании.

«Надеемся, в апреле не придется зимовать. Но если и второй месяц весны решит удивить нас морозами, то запасов газа хватит», — отмечает «Нафтогаз».

Как поясняет компания, сейчас в ПХГ Украины заходятся 8,4 млрд кубометров газа, что на 300 млн кубометров газа больше, чем на эту дату прошлого года.

Украина начала отбор газа из ПХГ 24 октября 2017 года. Запасы газа страны на начало отопительного сезона составляли 16,974 млрд кубометров, на 31 декабря 2017 года — 14,693 млрд кубометров.

Технологический минимум запасов газа в ПХГ Украины оценивается экспертами в 7–8 млрд кубометров.

Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года. В настоящее время Украина закупает газ по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. Также закачка газа в ПХГ осуществляется за счет собственной добычи.

Запасы газа в подземных хранилищах Украины обеспечивают стабильные поставки российского газа в необходимых объемах в Европу: увеличение отбора газа на Востоке компенсируется использованием газа из ПХГ на Западе.

1 марта текущего года заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» получил от «Нафтогаза» предоплату за поставки российского газа в марте 2018 года и вернул ее украинской компании ввиду отсутствия дополнительного соглашения к контракту на поставку газа. Медведев подчеркнул, что поставки с 1 марта возобновлены не будут.