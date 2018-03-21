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«Газпром»: Европа поставила рекорд по отбору газа из хранилищ
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«Газпром»: Европа поставила рекорд по отбору газа из хранилищ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«По состоянию на 19 марта, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ в Европе поднято 61,9 миллиарда кубических метров газа, — говорится в сообщении компании. — Таким образом, еще до окончания отопительного сезона из хранилищ отобран максимальный объем за всю историю наблюдений GIE».
Ассоциация GIE ведет статистику с 2011 года. Исходя из нее, в преддверии текущего отопительного сезона европейские компании закачали в ПХГ 59,8 миллиарда кубометров газа, но уже 13 марта из них было поднято 60,1 миллиарда «кубов». Наполненность ПХГ 19 марта составляла 21,16 процента.
Спрос на голубое топливо в Европе начал расти в конце февраля, когда регион накрыл арктический циклон, пришедший из Сибири. Синоптики назвали его «зверь с востока» (beast from the east). Температура в некоторых странах опустилась ниже климатической нормы на 10-12 градусов и в некоторых частях Европы остается очень низкой.
В связи с этим европейские компании увеличили закупки сжиженного природного газа и трубопроводного, в том числе из России, а также начали поднимать дополнительные объемы топлива из ПХГ. Следом начали расти цены на газовых хабах.
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