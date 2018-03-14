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РЖД и Коми договорились о сотрудничестве до 2022 года
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РЖД и Коми договорились о сотрудничестве до 2022 года 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Правительство Республики Коми и Северная железная дорога заключили соглашение о сотрудничестве на 2018-2022 годы. Документ является стратегическим для региона и компании, сказал при подписании глава республики Сергей Гапликов.
"Это стратегическое соглашение для республики и компании. Мы выстроили дорожную карту, учтены все вопросы, которые мы обговаривали, они являются крайне важными", — сказал Гапликов.
Как подчеркнул начальник Северной железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Валерий Танаев, ежегодно основной магистралью на севере пользуются 2,5 млн человек, более 600 предприятий — отправителей грузов и более 500 предприятий — грузополучателей. "Наша компания — крупный и стабильный налогоплательщик (платежи в региональный и местные бюджеты возросли в 2017 году на 6% до 1,6 млрд рублей), крупный работодатель — 8 тыс. человек работают в регионе на железной дороге. У СЖД есть все возможности для перевозок пассажиров и грузов, есть потенциал для увеличения объемов", — сказал Танаев.
По данным СЖД, инвестиции ОАО "РЖД" в инфраструктуру на территории Коми составили в 2017 году 813 млн рублей. Сдан в эксплуатацию жилой дом для работников на станции Сивая Маска, в Воркуте строится здание для работников восстановительного поезда. В Сосногорске открыто вагонное эксплуатационное депо на 480 работников, а также путевая механизированная часть, где базируются снегоуборочные машины и другая техника. Выполнен капитальный ремонт почти 79 км железнодорожного пути, в этом году запланирован ремонт 53 км пути.
В 2018 году начнут строительство нового железнодорожного вокзала на станции Сосногорск. Он заменит старое деревянное здание, которое не соответствует современным требованиям. Строительство нового вокзала на 50 человек оценивается в 270 млн рублей. Объект планируется завершить к 100-летию Республики Коми, которое будет отмечаться в 2021 году. К 100-летнему юбилею Коми запланирован также ремонт здания и платформы вокзала в Сыктывкаре.

Северный широтный ход

В ближайшие два года в Коми планируется построить 15 современных пассажирских платформ. Планируется также строительство железнодорожного Северного широтного хода и подходов к нему. Предполагается строительство железнодорожной магистрали, соединяющей Свердловскую и Северную железные дороги по станции Обская. В перспективе на Северную железную дорогу ожидается поступление до 23,1 млн тонн грузов. Для этого планируется масштабная модернизация инфраструктуры на участке Чум — Лабытнанги и в районе Котласского железнодорожного узла, в том числе строительство 238,6 км вторых путей, реконструкция и развитие восьми станций, возведение второго мостового перехода через реку Северная Двина в районе Котласского узла, переустройство шести мостов.
В ряде районов Коми Северная железная дорога является единственным транспортом. Половина путей эксплуатируется в условиях Крайнего Севера. За 2017 год Сосногорское отделение СЖД погрузило 11,2 млн тонн грузов, в январе— феврале 2018 года — 1,5 млн тонн грузов, в основном это уголь и нефтепродукты. В прошлом году поездами дальнего следования из Коми отправились 1,646 млн пассажиров, пригородными поездами воспользовались почти 388 тыс. человек.
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