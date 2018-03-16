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Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам составила 6,66%
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Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам составила 6,66% 

Банки.ру 10 часов назад
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду марта составила 6,66%, в очередной раз обновив исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России.
Предыдущее минимальное за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) значение ставки было зафиксировано по итогам второй, а также третьей декады февраля этого года — 6,91% в обоих случаях. Таким образом, сейчас максимальная ставка по вкладам снизилась на 0,25 процентного пункта.
На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам была в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.
За 2017 год Банк России снизил ключевую ставку в общей сложности на 2,25 п. п., а уже в этом году ставка была снижена еще на 0,25 п. п. и с 12 февраля составляет 7,5%.
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В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
С 27 ноября 2017 года объектом специального внимания ЦБ вновь стали случаи превышения максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. С 22 декабря 2014 года регулятор рекомендовал банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п., а до конца 2014-го допускалось превышение максимум на 2 п. п.
Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
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