Новый ориентир цены размещения 1,14% акций «Интер РАО» — не ниже 3,48 руб за бумагу

Первоначальный ориентир составлял 3,36-3,43 рубля за бумагу, затем он был повышен до 3,43-3,48 рубля за акцию, после сужен до уровня не ниже 3,48 рубля за акцию.

"Заявки с ценой ниже 3,48 рубля не будут удовлетворены", — сообщил собеседник агентства.

Торги акциями «Интер РАО» закрылись в среду снижением на 4,18% — до 3,67 рубля за бумагу.

"ВТБ Капитал". Компания ранее в среду сообщила, что менеджмент «Интер РАО» продаст на рынке около 1,14% акций компании, полученных в рамках опциона. Приблизительно 1,19 миллиарда обыкновенных акций продает «Интер РАО Инвест», входящее в группу «Интер РАО». Продажа осуществляется посредством ускоренного формирования книги заявок. Организаторами размещения выступают Deutsche Bank