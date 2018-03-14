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Новый ориентир цены размещения 1,14% акций «Интер РАО» — не ниже 3,48 руб за бумагу
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Новый ориентир цены размещения 1,14% акций «Интер РАО» — не ниже 3,48 руб за бумагу 

Прайм 14 марта 2018
МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Новый ориентир цены размещения около 1,14% акций "Интер РАО" установлен на уровне не ниже 3,48 рубля за бумагу, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначальный ориентир составлял 3,36-3,43 рубля за бумагу, затем он был повышен до 3,43-3,48 рубля за акцию, после сужен до уровня не ниже 3,48 рубля за акцию.
"Заявки с ценой ниже 3,48 рубля не будут удовлетворены", — сообщил собеседник агентства.
Торги акциями «Интер РАО» закрылись в среду снижением на 4,18% — до 3,67 рубля за бумагу.
Компания ранее в среду сообщила, что менеджмент «Интер РАО» продаст на рынке около 1,14% акций компании, полученных в рамках опциона. Приблизительно 1,19 миллиарда обыкновенных акций продает «Интер РАО Инвест», входящее в группу «Интер РАО». Продажа осуществляется посредством ускоренного формирования книги заявок. Организаторами размещения выступают Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".
Председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук не будет участвовать в продаже акций. «Интер РАО» не получит денежных средств от продажи.
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