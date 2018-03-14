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Почти 2,5 млрд руб вложат в развитие особой экономической зоны «Зеленоград»
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Почти 2,5 млрд руб вложат в развитие особой экономической зоны «Зеленоград» 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
В особой экономической зоне «Зеленоград» планируют построить три инновационных лабораторно-промышленных корпуса и гостевые стоянки на 900 мест, в проект вложат почти 2,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте RosTender.info.
«АО «Особая экономическая зона „Зеленоград“ объявило тендер на строительство объектов, заявки на который принимаются до 29 марта. Итоги конкурса будут подведены 9 апреля. Стоимость работ оценивается в 2,454 миллиарда, финансирование ведется за счет бюджетных инвестиций», — говорится в сообщении.
Согласно конкурсной документации на завершение строительства объектов подрядчику отводится 18 месяцев, таким образом, новые здания и стоянки на территории ОЭЗ появятся к четвертому кварталу 2019 года.
Кроме того, администрация ОЭЗ ищет организацию, которая возьмет на себя руководство строительством. Итоги открытого конкурса на выполнение функций технического заказчика будут также подведены 9 апреля. Стоимость услуг по этому тендеру оценивается в 55 миллионов рублей.
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