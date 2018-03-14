Центробанк ввел в «Трасте» и «Рост банке» новую временную администрацию 

Центробанк будет санировать «Траст» и «Рост банк» через Фонд консолидации банковского сектора. С 15 марта в финансовых организациях введут временную администрацию. Об этом говорится на сайте ЦБ РФ. Это сделано для того, чтобы обеспечить «бесперебойную деятельность банков по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств».
Временную администрацию в банках «Траст» и «Рост банк» ввели еще в 2014 году, тогда ее функции были возложены на АСВ. Механизм санации через ФКБС был впервые использован ЦБ при оздоровлении банка «Открытие» в августе 2017 года. Позднее по той же схеме была начата санация Бинбанка, Промсвязьбанка и банка «Советский».
В конце февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что санация банков по новому механизму с привлечением ФКБС позволит избежать некорректного поведения санатора и решить вопрос об искажении конкуренции в этой сфере.