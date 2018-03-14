Ещё
Центробанк ввел в «Трасте» и «Рост банке» новую временную администрацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанк ввел в «Трасте» и «Рост банке» новую временную администрацию 

e1.ru 14 марта 2018
Фото: e1.ru
Центробанк будет санировать «Траст» и «Рост банк» через Фонд консолидации банковского сектора. С 15 марта в финансовых организациях введут временную администрацию. Об этом говорится на сайте ЦБ РФ. Это сделано для того, чтобы обеспечить «бесперебойную деятельность банков по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств».
Временную администрацию в банках «Траст» и «Рост банк» ввели еще в 2014 году, тогда ее функции были возложены на АСВ. Механизм санации через ФКБС был впервые использован ЦБ при оздоровлении банка «Открытие» в августе 2017 года. Позднее по той же схеме была начата санация Бинбанка, Промсвязьбанка и банка «Советский».
В конце февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что санация банков по новому механизму с привлечением ФКБС позволит избежать некорректного поведения санатора и решить вопрос об искажении конкуренции в этой сфере.
e1.ru: последние новости
Центробанк ввел в «Трасте» и «Рост банке» новую временную администрацию Во Владимирской области в ДТП попали музыканты группы «Пикник» «Там была мясорубка»: екатеринбуржцам пришлось прыгать с подъёмника в Грузии, чтобы спасти жизнь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля536
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»281
Порошенко предложили заткнуться в ответ122
Джонсон отказался пожимать руку послу России510
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение