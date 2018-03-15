Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,01%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов фармацевтической промышленности, холдинговых компаний и нефти и газа.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares вырос на 0,01%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Promopharm s. a (CS:PRO), которые подорожали на 90,0 п. (5,85%), закрывшись на отметке в 1.629,000. Котировки Stokvis nord (CS:SNA) выросли на 0,96 п. (5,18%), завершив торги на уровне 19,50. Бумаги Ennakl Automobiles SA (CS:NKL) выросли в цене на 2,00 п. (4,17%), закрывшись на отметке 50,00.

Лидерами падения стали акции Oulmes (CS:OULM), цена которых упала на 118,000 п. (5,98%), завершив сессию на отметке 1.856,000. Акции Alliances (CS:ADI) поднялись на 12,00 п. (5,36%), закрывшись на уровне 208,00, а Fenie brossette (CS:FBR) снизились в цене на 7,00 п. (5,11%) и завершили торги на отметке 130,00.

На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в минусе (18), а котировки 7 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле прибавил 0,51%, или 0,31, достигнув отметки $61,27 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 0,39%, или 0,25, до $65,14 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,66%, или 8,80, до отметки $1.316,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,25% до 11,3030, а котировки USD/MAD повысились на 0,19%, достигнув отметки 9,1776.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,36% до 90,07.