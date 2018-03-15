Ещё
Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,01%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,01% 

Investing.com Россия 15 марта 2018
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов фармацевтической промышленности, холдинговых компаний и нефти и газа.
На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares вырос на 0,01%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Promopharm s. a (CS:PRO), которые подорожали на 90,0 п. (5,85%), закрывшись на отметке в 1.629,000. Котировки Stokvis nord (CS:SNA) выросли на 0,96 п. (5,18%), завершив торги на уровне 19,50. Бумаги Ennakl Automobiles SA (CS:NKL) выросли в цене на 2,00 п. (4,17%), закрывшись на отметке 50,00.
Лидерами падения стали акции Oulmes (CS:OULM), цена которых упала на 118,000 п. (5,98%), завершив сессию на отметке 1.856,000. Акции Alliances (CS:ADI) поднялись на 12,00 п. (5,36%), закрывшись на уровне 208,00, а Fenie brossette (CS:FBR) снизились в цене на 7,00 п. (5,11%) и завершили торги на отметке 130,00.
На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в минусе (18), а котировки 7 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле прибавил 0,51%, или 0,31, достигнув отметки $61,27 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 0,39%, или 0,25, до $65,14 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,66%, или 8,80, до отметки $1.316,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,25% до 11,3030, а котировки USD/MAD повысились на 0,19%, достигнув отметки 9,1776.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,36% до 90,07.
Investing.com Россия: последние новости
Российский рынок ждет заседания ФРС, выборов и новых санкций Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,02% Фьючерсы на природный газ продолжают снижаться после выхода данных по запасам
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля377
Джонсон отказался пожимать руку послу России289
Порошенко предложили заткнуться в ответ86
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение