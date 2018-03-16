Суммарные инвестиции в судоверфь «Звезда» составят 200 млрд рублей

«Суммарные инвестиции только в СК «Звезда» составляют 200 млрд рублей», — сказал Сечин, слова которого приводит пресс-служба компании.

Он добавил, что в Приморском крае реализуется также такой инвестиционный проект, как Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК), суммарные инвестиции в который составят 800 млрд рублей.

«Сейчас мы пересматриваем структуру проекта по строительству нефтехимического комплекса в связи с изменением макроэкономических условий», — уточнил Сечин.

Сечин и Тарасенко обсудили развитие текущих проектов «Роснефти» на территории Приморского края, реализуемых в рамках соглашения о сотрудничестве. При этом было подписано новое соглашение.

Документ предусматривает взаимодействие при реализации стратегических проектов по строительству судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень и Восточного нефтехимического комплекса, а также инновационных проектов на объектах Компании, развитие розничной сети и дорожно-транспортной инфраструктуры в регионе, расширение сотрудничества с промышленными предприятиями Приморского края. Стороны также будут реализовывать проекты по строительству и модернизации объектов судостроения, судоремонта и сервисному обеспечению шельфовых месторождений, сотрудничать в области образования и науки.