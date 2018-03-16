Суммарные инвестиции в судоверфь «Звезда» составят 200 млрд рублей 

Суммарные инвестиции в судостроительный комплекс «Звезда» составят 200 млрд рублей, говорится в сообщении «Роснефти» по итогам встречи главы компании Игоря Сечина с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.
«Суммарные инвестиции только в СК «Звезда» составляют 200 млрд рублей», — сказал Сечин, слова которого приводит пресс-служба компании.
Он добавил, что в Приморском крае реализуется также такой инвестиционный проект, как Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК), суммарные инвестиции в который составят 800 млрд рублей.
«Сейчас мы пересматриваем структуру проекта по строительству нефтехимического комплекса в связи с изменением макроэкономических условий», — уточнил Сечин.
Сечин и Тарасенко обсудили развитие текущих проектов «Роснефти» на территории Приморского края, реализуемых в рамках соглашения о сотрудничестве. При этом было подписано новое соглашение.
Документ предусматривает взаимодействие при реализации стратегических проектов по строительству судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень и Восточного нефтехимического комплекса, а также инновационных проектов на объектах Компании, развитие розничной сети и дорожно-транспортной инфраструктуры в регионе, расширение сотрудничества с промышленными предприятиями Приморского края. Стороны также будут реализовывать проекты по строительству и модернизации объектов судостроения, судоремонта и сервисному обеспечению шельфовых месторождений, сотрудничать в области образования и науки.
Судостроительный комплекс «Звезда» является ядром судостроительного кластера, формируемого на базе «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» при участии «Роснефти». Комплекс будет выпускать суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть»: якорный заказ компании составят двадцать четыре судна общим дедвейтом более 1,5 млн тонн.