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Центробанк определился с судьбой «Траста» и «Рост банка»
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Центробанк определился с судьбой «Траста» и «Рост банка» 

Национальная Служба Новостей 14 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Центробанк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Траст».
Также Центральный банк РФ утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства «Рост банка». Регулятор отмечает, что предусмотренные меры призваны обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.
В рамках реализации плана функции временной администрации по управлению указанными банками с 15 марта 2018 г. возложены на ООО «УК ФКБС», передает Агентство «Москва».
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