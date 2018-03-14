Центробанк определился с судьбой «Траста» и «Рост банка» 

Центробанк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Траст».
Также Центральный банк РФ утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства «Рост банка». Регулятор отмечает, что предусмотренные меры призваны обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.
В рамках реализации плана функции временной администрации по управлению указанными банками с 15 марта 2018 г. возложены на ООО «УК ФКБС», передает Агентство «Москва».