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«Газпром» и «Нафтогаз» готовы начать переговоры
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«Газпром» и «Нафтогаз» готовы начать переговоры 

BFM.RU 14 марта 2018
«Нафтогаз Украины» подтвердил готовность к переговорам о расторжении контрактов, они планируются в ближайшие дни, сообщил журналистам зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.
«Сегодня «Газпром» на свой запрос получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни», — цитирует РИА Новости Медведева.
«Нафтогаз Украины» планирует до конца марта обсудить с «Газпромом» разрыв контрактов и выполнение решения Стокгольмского арбитража, сообщает в свою очередь украинская компания.
«К концу месяца должна состояться «встреча на Эльбе» с нашей дорогой монополией. «Нафтогаз» проинформирует «Газпром» на встрече, что не согласен расторгнуть контракты», — говорится в сообщении на странице «Нафтогаза» в Facebook.
«Кроме того, мы направили «Газпрому» требования о пересмотре тарифа. На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража», — цитирует пресс-служба «Нафтогаза» главного коммерческого директора компании Юрия Витренко.
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