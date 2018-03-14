«Газпром» и «Нафтогаз» готовы начать переговоры 

«Нафтогаз Украины» подтвердил готовность к переговорам о расторжении контрактов, они планируются в ближайшие дни, сообщил журналистам зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.
«Сегодня «Газпром» на свой запрос получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни», — цитирует РИА Новости Медведева.
«Нафтогаз Украины» планирует до конца марта обсудить с «Газпромом» разрыв контрактов и выполнение решения Стокгольмского арбитража, сообщает в свою очередь украинская компания.
«К концу месяца должна состояться «встреча на Эльбе» с нашей дорогой монополией. «Нафтогаз» проинформирует «Газпром» на встрече, что не согласен расторгнуть контракты», — говорится в сообщении на странице «Нафтогаза» в Facebook.
«Кроме того, мы направили «Газпрому» требования о пересмотре тарифа. На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража», — цитирует пресс-служба «Нафтогаза» главного коммерческого директора компании Юрия Витренко.