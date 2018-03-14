«Газпром» и «Нафтогаз» готовы начать переговоры

«Сегодня «Газпром» на свой запрос получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни», — цитирует РИА Новости Медведева.

«Нафтогаз Украины» планирует до конца марта обсудить с «Газпромом» разрыв контрактов и выполнение решения Стокгольмского арбитража, сообщает в свою очередь украинская компания.

«К концу месяца должна состояться «встреча на Эльбе» с нашей дорогой монополией. «Нафтогаз» проинформирует «Газпром» на встрече, что не согласен расторгнуть контракты», — говорится в сообщении на странице «Нафтогаза» в Facebook.