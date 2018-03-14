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Центробанк РФ взял на санацию «Рост банк»
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Центробанк РФ взял на санацию «Рост банк» 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
Центральный банк РФ утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства «Рост банка». Об этом сообщил сайт регулятора.
«Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства акционерного общества «Рост банк», — говорится в сообщении.
В рамках реализации плана функции временной администрации по управлению банком с 15 марта 2018 г. возложены на ООО «УК ФКБС».
Регулятор отмечает, что предусмотренные меры призваны обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.
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