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ЦБ взял на санацию «Траст» и «Рост банк»
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ЦБ взял на санацию «Траст» и «Рост банк» 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. ЦБ РФ взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) банк «Траст» и "Рост банк", сообщил регулятор в среду.
"Траст" и «Рост банк» входят в группы уже санируемых через ФКБС банка «ФК Открытие» и Бинбанка соответственно.
"Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «Национальный банк „Траст“. В рамках реализации плана участия Банка России на ООО „УК ФКБС“ с 15 марта 2018 года возложены функции временной администрации по управлению ПАО „Банк „Траст“, — говорится в сообщении.
Аналогичные меры регулятор принял в отношении „Рост банка“.
ЦБ отмечает, что предусмотренные меры обеспечат бесперебойную деятельность банков по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.
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