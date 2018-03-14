ЦБ взял на санацию «Траст» и «Рост банк»

"Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «Национальный банк „Траст“. В рамках реализации плана участия Банка России на ООО „УК ФКБС“ с 15 марта 2018 года возложены функции временной администрации по управлению ПАО „Банк „Траст“, — говорится в сообщении.

Аналогичные меры регулятор принял в отношении „Рост банка“.

ЦБ отмечает, что предусмотренные меры обеспечат бесперебойную деятельность банков по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.