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Доходы России от экспорта нефти в январе выросли на 42% — до $10,5 млрд
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Доходы России от экспорта нефти в январе выросли на 42% — до $10,5 млрд 

Rambler News Service 14 марта 2018
Россия увеличила в январе 2018 года экспорт нефти в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41,7% — до $10,542 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).
В физическом выражении за отчетный период объем экспорта нефти составил 22,929 млн тонн, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Доходы от экспорта нефтепродуктов в январе увеличились на 32,3% — до $6,806 млрд В физическом выражении экспорт нефтепродуктов вырос на 7% — до 14,692 млн тонн.
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