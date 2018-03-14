Доходы России от экспорта нефти в январе выросли на 42% — до $10,5 млрд

Россия увеличила в январе 2018 года экспорт нефти в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41,7% — до $10,542 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В физическом выражении за отчетный период объем экспорта нефти составил 22,929 млн тонн, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Доходы от экспорта нефтепродуктов в январе увеличились на 32,3% — до $6,806 млрд В физическом выражении экспорт нефтепродуктов вырос на 7% — до 14,692 млн тонн.