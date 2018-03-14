Уральские регионы снизили дефициты бюджетов

Так, два региона — Челябинская область и Ямало-Ненецкий АО — закончили год с профицитом. На Южном Урале он составил семь миллиардов рублей, или шесть процентов от уровня налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. К слову, последний раз бюджет области был «плюсовым» в 2012 году, тогда размер профицита составил 975 миллионов. В 2013-м после повышения зарплат бюджетникам в соответствии с «майскими указами» этот скромный профицит резко сменился дефицитом в 11 миллиардов рублей. Пять лет понадобилось финансовой системе региона, чтобы постепенно «прийти в себя». В прошлом году область полностью погасила банковские кредиты в общей сложности почти на пять миллиардов рублей, срок выплаты которых наступил бы только в 2019 году.

— В 2018 году бюджетная политика области сохранит заданные ориентиры. На фоне выполнения основной задачи — стабильного финансирования обязательств области — мы продолжим работать над укреплением собственной доходной базы и поддержанием госдолга региона на экономически безопасном уровне. Для этого планируем постепенно, как в 2017 году, снижать дефицит бюджета, причем делать это за счет внутренних ресурсов, по минимуму прибегая к заимствованиям, — говорит министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын

ЯНАО профицит по итогам 2017 года оказался равен 15,8 миллиарда рублей, или 9,9 процента налоговых и неналоговых доходов региона. В России только два субъекта, где этот показатель выше — Кемеровская область (22,6 миллиарда рублей) и Краснодарский край (18,7 миллиарда). К слову, Москва , которая на протяжении ряда лет лидировала по размеру профицита бюджета, 2017-й год завершила со скромным результатом в 1,8 миллиарда.

Бюджеты четырех регионов УрФО остались дефицитными, но «минус» в большинстве случаев значительно меньше, чем планировалось изначально

Бюджеты остальных регионов УрФО остались дефицитными, но минус в большинстве случаев значительно меньше, чем планировалось изначально. Так, в Свердловской области по итогам года дефицит уменьшился до 3,4 миллиарда рублей, хотя даже последняя редакция областного закона о бюджете устанавливала его максимальную планку на уровне 13,6 миллиарда. В 2016 году дефицит бюджета Среднего Урала составлял почти шесть миллиардов рублей, а двумя годами ранее — 16 миллиардов. Курганская область тоже сократила отрицательный результат по сравнению с предыдущим годом: в 2017-м он составил 1,7 миллиарда рублей против 2,9 миллиарда в 2016-м.

Как ни странно, с наибольшим минусом среди регионов УрФО завершила финансовый год Югра . Он составил здесь 17,2 миллиарда рублей, или десятую долю всех налоговых и неналоговых доходов автономного округа.

— В первой редакции закона о бюджете автономного округа на 2017 год плановый размер дефицита планировался еще больше — 17,45 миллиарда рублей. То есть региональные власти были готовы и к такому уровню. Отмечу, что в 2014-2015 годах бюджет Югры исполнялся с существенным профицитом. Именно эти деньги позволили сформировать резервы, которыми региональные власти финансировали дефициты 2016-го и 2017 годов, — комментирует эксперт АКРА Александр Шураков.

кстати

Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Свердловской области до уровня A— (RU). Как говорится в исследовании агентства, повышение кредитного рейтинга «обусловлено существенным снижением долговой нагрузки бюджета, удлинением графика погашения долга и сохранением высокой бюджетной дисциплины». К числу негативных факторов для экономики региона эксперты отнесли высокий уровень обязательных расходов бюджета и сильную зависимость от состояния секторов инвестиционного спроса. Напомним, в сентябре 2017 года АКРА присвоило региону кредитный рейтинг BBB+ (RU), что на одну ступень ниже нынешнего.