Минстрой определил стоимость жилья в регионах

Самым дорогим регионом уже традиционно стала Москва , один метр жилой площади в которой стоит 91 670 рублей. Стоимость недвижимости в столице не меняется уже второй квартал подряд.

Список дорогих регионов также остался прежним, хотя цены в них серьезно подросли. Так, один метр жилья в Санкт-Петербурге стоит 67 221 рубль, что на 3805 рублей выше показателя за прошлый квартал. В Сахалинской области метр оценен в 62 951 рубль, что на 3563 рубля больше, чем в январе — марте 2018 года.

Евгений Богомольный. Покупатели, которые используют государственные выплаты при покупке жилья, составляют около трети рынка, отмечает заведующий кафедрой управления недвижимостью и проблем землепользования и ЖКХ Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС

Показатели средней рыночной стоимости применяются федеральными и региональными органами исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат гражданам. Среди них молодые, малообеспеченные и многодетные семьи, военные, участники боевых действий, ветераны ВОВ и чернобыльцы, а также жители Крайнего Севера, прожившие на этой территории не менее 15 лет, инвалиды.

Все они могут претендовать на выплаты, предоставляемые на покупку жилья за счет средств федерального бюджета. По словам эксперта, эти выплаты позволяют не только решить проблемы людей, но и поддержать рынок недвижимости.

Стоимость квадратного метра по расчетам минстроя отличается от рыночных показателей. Так, по оценке аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), цена квадратного метра жилой недвижимости в Москве в феврале составила 164 735 рублей, что на 73 065 рублей больше цены для социальных выплат. «В Москве, да и в других регионах, рыночная стоимость жилья существенно отличается от той, что обозначена к выплате. Купить квартиру в пределах суммы выплаты можно в спальном районе, далеко от метро», — говорит Евгений Богомольный.

К примеру, наиболее низкие цены в столичных районах Северный (106 тысяч рублей за квадратный метр), Крюково (107 тысяч), Южное Бутово (115 тысяч), Солнцево (118 тысяч). Но даже в самых бюджетных районах столицы цены выше, чем размер выплат. Зато полностью оплатить квартиру полученной выплатой семья сможет только при покупке недвижимости на территории Новой Москвы, где цена квадратного метра составляет в среднем 67,2 тысячи рублей, по оценке ИНКОМ-Недвижимость

Реальная стоимость квартир ниже статистических оценок, по крайней мере, для вторичного рынка, отмечает Евгений Богомольный. Так как анализ цен делается на основе предложений продавцов, а в реальных сделках часто дается скидка покупателю.