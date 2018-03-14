В Москве пройдет форум «HR TECH 2018»

В Москве пройдет VI Международный Форум технологий управления компаниями и людьми «HR TECH 2018»

29-30 марта в Москве состоится VI Международный Форум технологий управления компаниями и людьми «HR TECH 2018» — профессиональное событие о ключевых процессах, происходящих сегодня в бизнесе под влиянием развития современных технологий, о новых принципах управления и новых типах команд.

Межотраслевые эксперты и HR-практики поделятся с участниками HR TECH FORUM 2018 опытом внедрения технологий и инноваций, которые трансформируют традиционный менеджмент и оргструктуру компаний, обсудят современные digital-решения, технологические разработки и инструменты, которые позволяют решать различные задачи в области управления людьми и цифровизации бизнес-процессов, обменяются информацией о ключевых мировых и российских тенденциях в области автоматизации и роботизации HR-функций. Спикеры представят кейсы по использованию цифровых решений и технологических разработок, а также покажут особенности проектов, позволяющих прогнозировать изменения с использованием искусственного интеллекта, машинного обучения и Big Data.

Среди докладчиков:

Александр Кулешов , ректор Сколковского института науки и технологий, учёный-математик, доктор технических наук, специалист в области информационных технологий и математического моделирования, академик РАН

• Руслан Гулевич, генеральный директор, ООО «НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗСВЯЗЬ» (оператор связи ПАО «Газпром нефть» ), начальник управления по развитию департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (ИТАТ), руководитель кафедры ИТАТ Корпоративного университета

• Светлана Бормотова, заместитель генерального директора, директор по работе с персоналом, АО «Гринатом»

• Наталия Даниленко, начальник управления по работе с персоналом, АО «Сбербанк-Технологии»

• Вера Соломатина, директор по персоналу, SAP СНГ • Дмитрий Волков , директор по развитию образовательных технологий, АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»

• Ольга Полковникова, исполнительный директор, руководитель отдела по подбору персонала, Райффайзенбанк

• Алина Манцева, директор по персоналу, «АстраЗенека» по региону Россия и Евразия

• Елена Черникова, управляющий партнер компании «Новые Правила», автор и ведущий консультант в «Культура Инноваций», преподаватель Британской высшей школы дизайна

Андрей Латышев , проректор по персоналу и организационному развитию, Тюменский государственный университет

• Сергей Шанаев, директор по развитию бизнеса, группа компаний Rambler&Co • Елена Литвинова , руководитель центра экспертизы тестирования, Luxoft Training

• Юрий Левичев, директор практики консультационных услуг в области организационного дизайна, управления персоналом и изменениями отдела бизнес-консультирования, PwC в России

А также многие, многие другие эксперты и HR-практики.