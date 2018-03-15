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Эксперт оценил роль российского газа в экономике Британии
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Эксперт оценил роль российского газа в экономике Британии 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФАН заявил, что «роль российского газа для экономики Великобритании будет расти, несмотря на политический кризис». Как отметил эксперт, у Соединённого Королевства нет прямых контрактов с «Газпромом», как у ряда европейских стран, но газ, покупаемый британцами в Европе, в значительной степени имеет российское происхождение.
Гривач указал, что США (стратегический партнёр Лондона) ещё не продали ни одной партии сжиженного природного газа в Великобританию, поскольку американских поставщиков не устраивают предложенные цены.
Кроме того, напомнил Гривач, в условиях нынешней холодной зимы Соединённому Королевству потребовались дополнительные объёмы газа, поэтому сжиженный газ из России, предназначавшийся для Китая, перенаправили в Британию.
Ранее президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН оценил влияние ЕС на спор между российской компанией «Газпром» и украинским «Нафтогазом».
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