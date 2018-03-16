МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Банк «ФК Открытие» досрочно вернул 603 миллиарда рублей из 710 миллиардов рублей, выделенных ЦБ РФ для улучшения ситуации с ликвидностью в начале санации, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Открытие" досрочно вернул уже более 85% средств, выделенных ЦБ РФ для улучшения ситуации с ликвидностью в начале санации, а именно — 603 миллиарда рублей из 710 миллиардов рублей", — сообщили в пресс-службе банка.
"ФК Открытие" погасил часть задолженности перед ЦБ с помощью собственных собственных средств, добавили в пресс-службе кредитной организации.
Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора три крупных российских банка: «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. В среду регулятор сообщил, что взял на санацию через ФКБС банк «Траст» и "Рост банк", которые входят в группы уже санируемых «ФК Открытие» и Бинбанка соответственно.