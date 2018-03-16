«ФК Открытие» вернул ЦБ РФ 603 млрд руб из средств, выделенных на санацию — банк

"Открытие" досрочно вернул уже более 85% средств, выделенных ЦБ РФ для улучшения ситуации с ликвидностью в начале санации, а именно — 603 миллиарда рублей из 710 миллиардов рублей", — сообщили в пресс-службе банка.

"ФК Открытие" погасил часть задолженности перед ЦБ с помощью собственных собственных средств, добавили в пресс-службе кредитной организации.