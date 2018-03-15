«Нафтогаз» не хочет расставаться с «Газпромом»

Как сказано в сообщении, к концу марта должна состояться встреча с представителями «Газпрома». По словам главного коммерческого директора компании Юрия Витренко, «Газпрому» направлены требования о пересмотре тарифа. Одним из ключевых вопросов на встрече станет обсуждение решений арбитража.

По мнению украинцев, будущие переговоры сотворили яркие заголовки в российских СМИ. Речь идет об информации, которую ранее предоставил журналистам зампред правления «Газпрома» Александр Медведев в отношении согласия «Нафтогаза» на переговоры. По мнению директора газового концерна Алексея Миллера, процесс выхода из соглашений может занять около двух лет. Аннулирование контрактов даст возможность России избежать штрафов за уменьшение объемов транзита, пишет Утро.ru.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не будет поставлять газ на Украину . Об этом заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев, комментируя последние новости о решении Стокгольмского арбитража.

Справка «СП»:

28 февраля суд обнародовал решение по транзитному иску «Нафтогаза» к «Газпрому», которое было вынесено в пользу украинской компании. Российский газовый гигант обязан будет выплатить 4,67 миллиарда долларов из-за противоречащего контракту снижения транзита газа через территорию Украины. Всего, с учетом вынесенного ранее решения о том, что Киев обязан погасить задолженность по поставкам «голубого топлива» в размере 2,5 миллиардов долларов, российская компания осталась должна «Нафтогазу» 2,56 миллиардов. При этом, «Нафтогаз» требовал еще больше — 17 млрд долларов.

В «Газпроме» не согласны с решением Стокгольмского арбитража, обвиняя его в нарушении норм шведского права, регулирующего контракт с «Нафтогазом». В «Газпроме» пообещали защищать свои права «всеми способами», которые не будут противоречить законодательству.

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