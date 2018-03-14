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Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе выросли на 0,5% — до $3,52 млрд
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Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе выросли на 0,5% — до $3,52 млрд 

Rambler News Service 14 марта 2018
Экспорт газа «Газпрома» в январе 2018 года в стоимостном выражении вырос на 0,5% по сравнению с январем 2017 года — до $3,521 млрд, следует из статистики ФТС.
В январе 2017 года доходы газового холдинга от экспорта газа составляли $3,502 млрд
В натуральном выражении экспорт газа в январе снизился на 15,3% и составил 17,7 млрд кубометров. В январе 2017 года экспорт составлял 20,9 млрд кубометров
Как ранее сообщало RNS, доходы «Газпрома» от экспорта газа в 2017 году выросли на 22% по сравнению с показателем 2016 года — до $38,147 млрд В натуральном выражении экспорт газа вырос на 5,7% и составил 210,2 млрд кубометров.
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