Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе выросли на 0,5% — до $3,52 млрд

Экспорт газа «Газпрома» в январе 2018 года в стоимостном выражении вырос на 0,5% по сравнению с январем 2017 года — до $3,521 млрд, следует из статистики ФТС.

В январе 2017 года доходы газового холдинга от экспорта газа составляли $3,502 млрд

В натуральном выражении экспорт газа в январе снизился на 15,3% и составил 17,7 млрд кубометров. В январе 2017 года экспорт составлял 20,9 млрд кубометров

Как ранее сообщало RNS, доходы «Газпрома» от экспорта газа в 2017 году выросли на 22% по сравнению с показателем 2016 года — до $38,147 млрд В натуральном выражении экспорт газа вырос на 5,7% и составил 210,2 млрд кубометров.