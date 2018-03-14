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Российские ипотечники умерили аппетиты
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Российские ипотечники умерили аппетиты 

dom.lenta.ru 14 марта 2018
Фото: dom.lenta.ru
За период с начала 2016 года в структуре ипотечных сделок снизилась доля двухкомнатных квартир и выросла доля однокомнатных. В 2018 году тенденция продолжается, участники рынка ожидают дальнейшего доли ипотечных сделок с «однушками». Такая информация содержится в поступившем 14 марта в редакцию «Дома» пресс-релизе «Миэль-Недвижимость».
В релизе отмечается, что традиционно ипотечные заемщики активно интересуются двухкомнатными квартирами, обычно доля последних превышает 50 процентов сделок с привлечением жилищного кредита. Однако за последние два года показатель снизился до 46 процентов, тогда как доля однокомнатных квартир выросла до 44 процентов.
Доли покупок трехкомнатных и многокомнатных квартир среди объема ипотечных сделок практически не меняются в последние годы и составляют десять процентов и порядка одного процента соответственно.
«По итогам первых месяцев 2018 года мы видим, что покупатели все активнее оформляют ипотеку на однокомнатные квартиры. Доля покупок таких квартир приблизилась к 47 процентам. Не исключено, что к концу года доля «однушек» в структуре ипотечных сделок вырастет еще на несколько подпунктов, — комментирует директор ипотечного центра компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Татьяна Гусева. — Людям стало сложнее накопить первоначальный взнос сразу на двухкомнатную квартиру. Часть заемщиков стали приобретать «однушки», рассчитывая после погашения кредита, заняться расширением жилплощади».
По данным «Миэль-Недвижимость», свое влияние оказала и структура предложения: застройщики стали закладывать в проекты больше однокомнатных квартир и студий.
Согласно данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), в январе 2018 года в России было выдано почти 63 тысячи ипотечных кредитов. Общая сумма оформленных гражданами займов на приобретение жилья составила 117,5 миллиарда рублей, что вдвое больше результатов аналогичного периода прошлого года.
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