Российские ипотечники умерили аппетиты

За период с начала 2016 года в структуре ипотечных сделок снизилась доля двухкомнатных квартир и выросла доля однокомнатных. В 2018 году тенденция продолжается, участники рынка ожидают дальнейшего доли ипотечных сделок с «однушками». Такая информация содержится в поступившем 14 марта в редакцию «Дома» пресс-релизе «Миэль-Недвижимость».

В релизе отмечается, что традиционно ипотечные заемщики активно интересуются двухкомнатными квартирами, обычно доля последних превышает 50 процентов сделок с привлечением жилищного кредита. Однако за последние два года показатель снизился до 46 процентов, тогда как доля однокомнатных квартир выросла до 44 процентов.

Доли покупок трехкомнатных и многокомнатных квартир среди объема ипотечных сделок практически не меняются в последние годы и составляют десять процентов и порядка одного процента соответственно.

«По итогам первых месяцев 2018 года мы видим, что покупатели все активнее оформляют ипотеку на однокомнатные квартиры. Доля покупок таких квартир приблизилась к 47 процентам. Не исключено, что к концу года доля «однушек» в структуре ипотечных сделок вырастет еще на несколько подпунктов, — комментирует директор ипотечного центра компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Татьяна Гусева. — Людям стало сложнее накопить первоначальный взнос сразу на двухкомнатную квартиру. Часть заемщиков стали приобретать «однушки», рассчитывая после погашения кредита, заняться расширением жилплощади».

По данным «Миэль-Недвижимость», свое влияние оказала и структура предложения: застройщики стали закладывать в проекты больше однокомнатных квартир и студий.

Согласно данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), в январе 2018 года в России было выдано почти 63 тысячи ипотечных кредитов. Общая сумма оформленных гражданами займов на приобретение жилья составила 117,5 миллиарда рублей, что вдвое больше результатов аналогичного периода прошлого года.