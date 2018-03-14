В новотроицком ТОСЭР появится содовый завод

Согласно материалам заявки, руководство предприятия планирует к 2021 году выйти на запланированные мощности и наладить ежегодный выпуск 100 тыс. тонн соды и 143 тыс. тонн гипса.

В создание производства планируется инвестировать 2 млрд 213 млн рублей. Срок окупаемости шесть лет. Уже в этом году в производство будет вложено 613 млн рублей, в следующем — 1 млрд 191 млн рублей, в 2020 — 409 млн рублей.

«Новое производство даст городу 165 рабочих мест. Члены комиссии единогласно одобрили проект и рекомендовали министерству экономического развития, промышленной политики и торговли подписать соглашение с новым резидентом ТОСЭР», — сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

После введения полного цикла производства ООО «Новотроицкий содовый завод» будет ежегодно отчислять около 3 млн рублей в местный бюджет и более 114 млн рублей в региональный.

Как писал «ФедералПресс», Новотроицк пока единственный город, обладающий статусом ТОСЭР в Оренбургской области.