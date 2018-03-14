Ещё
Ипотечный портфель ВТБ в Тверской области может вырасти до 2 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ипотечный портфель ВТБ в Тверской области может вырасти до 2 млрд рублей 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
ВТБ планирует увеличить в 2018 году год к году объем выдачи ипотечных кредитов в Тверской области в 1,5 раза — с 1,3 млрд до 2 млрд руб. Об этом в ходе встречи с губернатором региона Игорем Руденей заявил предправления банка Андрей Костин, говорится в сообщении кредитной организации.
За прошлый год ВТБ нарастил объем кредитного портфеля малого и среднего бизнеса (МСБ) на 28% до 5,1 млрд рублей.
Другой темой встречи стало обсуждение развития филиальной сети «Почта Банка. Ожидается, что в 2018 году число населенных пунктов региона, где работает „Почта Банк“, вырастет с 47 до 62, что позволит повысить доступность услуг банковской сферы для жителей села и малых городов.
Газета.Ru: последние новости
ЕgyptAir анонсировала возобновление полетов между Каиром и Москвой Bloomberg: богатейший человек Гонконга ушел на пенсию Новгородские малые и средние предприятия смогли привлечь 1,5 млрд рублей кредитных средств
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля519
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»188
Порошенко предложили заткнуться в ответ110
Джонсон отказался пожимать руку послу России455
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение