Ипотечный портфель ВТБ в Тверской области может вырасти до 2 млрд рублей

ВТБ планирует увеличить в 2018 году год к году объем выдачи ипотечных кредитов в Тверской области в 1,5 раза — с 1,3 млрд до 2 млрд руб. Об этом в ходе встречи с губернатором региона Игорем Руденей заявил предправления банка Андрей Костин , говорится в сообщении кредитной организации.

За прошлый год ВТБ нарастил объем кредитного портфеля малого и среднего бизнеса (МСБ) на 28% до 5,1 млрд рублей.

Другой темой встречи стало обсуждение развития филиальной сети «Почта Банка. Ожидается, что в 2018 году число населенных пунктов региона, где работает „Почта Банк“, вырастет с 47 до 62, что позволит повысить доступность услуг банковской сферы для жителей села и малых городов.