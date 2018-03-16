Калининградская область планирует получить 2,3 миллиарда рублей на мелиорацию 

Федеральный центр выделит Калининградской области свыше двух миллиардов рублей на мелиорацию. Об этом после оперативного совещания в региональном правительстве сообщил губернатор региона Антон Алиханов в пятницу, 16 марта.
«Мы настроены позитивно, потому что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации говорит нам, что на следующий год они будут закладывать порядка двух с половиной миллиардов рублей на трёхлетку. Пока такой у них план. Это, не сказать, что решение всех проблем, но огромный шаг вперёд», — сказал Алиханов.