Швейцарская Schindler поставит для ГК «Основа» системы для «умного дома»

КАНН (Франция), 14 мар — РИА Недвижимость. Швейцарская компания Schindler, известная производством лифтов и эскалаторов, поставит для группы компаний «Основа» оборудование и системы для «умного дома», сообщил РИА Недвижимость в кулуарах выставки MIPIM президент «Основы» Александр Ручьев.

По его словам, общий объём инвестиций компании в систему составит 1 миллиард рублей.

Ручьев отметил, что Schindler поставит лифтовое оборудование и системы контроля доступа, связанные с лифтами и паркингами. «Они будут интегрированы в наши решения по „умному дому“, которые мы будем устанавливать на всех домах, строящихся „Основой“, — отметил Ручьев. Он уточнил, что лифтовые системы Schindler уже закуплены для проекта в Королёве. „Всего в течение 2018-2022 годов они появятся на 12 наших объектах“, — сказал глава „Основы“.

Кроме того, по словам Ручьева, группа планирует предложить свои решения в области „умного дома“, где используются системы Schindler, и другим российским девелоперам. „Мы ведём переговоры с „Инградом“, планируем встречу с „РГ-Девелопмент“. По предварительным оценкам, потенциал рынка огромен и достигает 100 миллиардов рублей“, — сообщил он.

Как пояснил Ручьев, решения „Основы“ в области „умного дома“ в базовом варианте, включающем управление ресурсами и системой безопасности, будут бесплатны для жителей дома. „Мы будем зарабатывать на том, что будем экономить деньги потребителей, и на дополнительных опциях, включённых в пакет „умного дома“, — сказал он.

ГК „Основа“ образована в 2016 году для инвестиций в высокотехнологичное производство, коммерческую недвижимость и девелопмент бывшими акционерами крупной девелоперской компании московского региона „Мортон“, проданной крупнейшему застройщику жилья в России — ГК ПИК Сергея Гордеева.