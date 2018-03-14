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В Еврокомиссии рассказали о мерах по борьбе с проблемными кредитами
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В Еврокомиссии рассказали о мерах по борьбе с проблемными кредитами 

Банки.ру 14 марта 2018
Европейская комиссия хочет обязать банки и финансовые учреждения Европы выделять средства для покрытия рисков, связанных с проблемными кредитами, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Согласно представленному пакету мер по снижению рисков в банковском секторе, ЕК предлагает внести изменения в положение о требовании к капиталу банков.
В случае, если капитал банка не будет соответствовать минимальному уровню, то отчисления на покрытие рисков будут идти из собственных средств банков. Таким образом ЕК планирует решить в будущем вопрос проблемных кредитов в ЕС.
Также ЕК предложила создание единого рынка для обслуживания кредитов и передачи банковских кредитов третьим сторонам в ЕС.
«Меры, которые мы предлагаем сегодня, улучшат условия для стран-участниц ЕС и банков по решению проблемных или просроченных кредитов. Цель проста — ускорить продолжающееся сокращение просроченных кредитов в европейских банках и предотвратить их дальнейшее наращивание в будущем», — прокомментировал предложение вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Отметим, что объем просроченных кредитов в ЕС снизился с 6,7% на конец 2014 года до 4,4% к III кварталу 2017 года.
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