В Еврокомиссии рассказали о мерах по борьбе с проблемными кредитами

Брюсселе. Европейская комиссия хочет обязать банки и финансовые учреждения Европы выделять средства для покрытия рисков, связанных с проблемными кредитами, передает собкор Банки.ру

Согласно представленному пакету мер по снижению рисков в банковском секторе, ЕК предлагает внести изменения в положение о требовании к капиталу банков.

В случае, если капитал банка не будет соответствовать минимальному уровню, то отчисления на покрытие рисков будут идти из собственных средств банков. Таким образом ЕК планирует решить в будущем вопрос проблемных кредитов в ЕС

Также ЕК предложила создание единого рынка для обслуживания кредитов и передачи банковских кредитов третьим сторонам в ЕС.

«Меры, которые мы предлагаем сегодня, улучшат условия для стран-участниц ЕС и банков по решению проблемных или просроченных кредитов. Цель проста — ускорить продолжающееся сокращение просроченных кредитов в европейских банках и предотвратить их дальнейшее наращивание в будущем», — прокомментировал предложение вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис

Отметим, что объем просроченных кредитов в ЕС снизился с 6,7% на конец 2014 года до 4,4% к III кварталу 2017 года.