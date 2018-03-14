Апелляция в 10 раз увеличила возмещение, взысканное в пользу клиента банка ВТБ24

Ульяновский областной суд почти в 10 раз увеличил сумму, взыскиваемую с компании «ВТБ Страхование» в пользу ее клиента-путешественника, который лишился багажа по вине китайской авиакомпании.

Житель Ульяновска с 2005 года был держателем банковских карт ВТБ24 и владельцем пакета «Привилегия». В связи с этим по договору между ООО СК «ВТБ Страхование» и банком ВТБ24 мужчина 15 мая 2008 года был включен в число застрахованных лиц по договору страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства. Клиенту банка выдали страховой полис, подтверждающий заключение договора. Страховка покрывала затраты на медицинские расходы, медицинскую транспортировку, включала страхование багажа с максимальной страховой суммой в 5000 долларов, а также страхование от несчастного случая, страхование гражданской ответственности и страхование на случай отмены поездки. Период действия полиса заканчивался 30 июня 2018 года.

В августе 2017 года мужчина путешествовал по Китаю. Следуя по маршруту Баюн (аэропорт китайского города Гуанчжоу) — Шанхай рейсом авиакомпании «Китайские восточные авиалинии», он сдал в багаж вещи общим весом 25 кг. Однако по прибытии ему выдали багаж весом лишь в 14,5 кг. Перевозчиком об этом был составлен акт.

Вернувшись из Китая, ульяновец обратился в компанию «ВТБ Страхование» с заявлением о выплате страхового возмещения, перечислив утраченное имущество на общую сумму 1470 евро. Однако ему отказали в выплате, заявив, что он не является держателем действительной банковской карты или пакетов услуг и 4 мая 2017 года был исключен из списка застрахованных лиц по заявлению страхователя.

Путешественник обратился в Ленинский районный суд Ульяновска с иском к компании «ВТБ Страхование» о взыскании страхового возмещения. В ответ на запрос суда банк ВТБ24 сообщил, что истец все же является застрахованным лицом по настоящее время, из списка застрахованных лиц он не исключен. В связи с чем суд пришел к выводу, что в выплате страхового возмещения ему было отказано необоснованно.

В условиях страхования были указаны лимиты ответственности страховщика. Так, верхний порог выплат за одно место багажа составлял 2500 долларов США, а «за предмет/комплект/пару» — не более 200 долларов США. В результате суд взыскал со страховой компании сумму в 11 872 руб. (200 долларов в пересчете на рубли по официальному курсу ЦБ на день наступления страхового случая). Также по решению суда компания должна выплатить клиенту компенсацию морального вреда в размере 5000 руб. и штраф в размере 8436 руб. за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

Истец подал апелляционную жалобу, указывая, что судом неверно произведен расчет суммы страхового возмещения. Ульяновский облсуд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что суд первой инстанции учел стоимость лишь одного из девяти утерянных предметов. Апелляция взыскала с ответчика 102 474 руб. в качестве страхового возмещения за утерянные вещи — сумму, в которую оценил пассажир свой багаж. Соответственно был увеличен до 53 737 руб. и размер штрафа. Всего со страховой компании взыскано в пользу клиента 161 211 руб.