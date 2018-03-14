Ещё
Число отделений Почта банка в Тверской области до конца года увеличится почти на 40%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число отделений Почта банка в Тверской области до конца года увеличится почти на 40% 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Количество отделений Почта банка в Тверской области увеличится на 38% за 2018 год. Решение о дальнейшей реализации проекта по повышению доступности банковских услуг в отдаленных территориях региона приняли в среду на встрече губернатора Игоря Рудени с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.
"Сейчас на территории региона Почта банк представлен 130 точками на базе почтовых отделений, в 2018 году их количество планируется увеличить до 180. Это позволит повысить доступность услуг банковской сферы для жителей села и малых городов. Андрей Костин поддержал идею Игоря Рудени о создании дополнительных мини-офисов и установке банкоматов Почта банка в филиалах многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг", — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Соглашение между правительством Тверской области и банком ВТБ подписали в 2017 году на площадке Петербургского международного инвестиционного форума. «Большие нарекания у жителей региона вызывает ограниченная доступность системы банковского обслуживания в сельской местности. Мы достигли стратегического решения, что существенно увеличим количество точек банковского обслуживания населения, в том числе с банкоматами, которые выдают денежные средства и принимают коммунальные платежи. Основную линию развития мы видим совместно с МФЦ, где граждане, получая услуги, смогут, не выходя из помещения, произвести оплату пошлин, налогов, сборов», — цитирует пресс-служба Руденю.
В январе 2016 года «Почта России» и ВТБ24 подписали пакет документов о создании Почта банка — кредитной организации, работающей на базе почтовых отделений.
ТАСС: последние новости
Соколов: конкретные сроки возобновления авиасообщения с Египтом зависят от авиакомпаний "Нафтогаз" потребует арестовать арестовать российский газ на европейских рынках "Газпром" приобретет оборудование Siemens для Грозненской ТЭС
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля537
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»285
Порошенко предложили заткнуться в ответ122
Джонсон отказался пожимать руку послу России515
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение