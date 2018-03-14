Число отделений Почта банка в Тверской области до конца года увеличится почти на 40%

"Сейчас на территории региона Почта банк представлен 130 точками на базе почтовых отделений , в 2018 году их количество планируется увеличить до 180. Это позволит повысить доступность услуг банковской сферы для жителей села и малых городов. Андрей Костин поддержал идею Игоря Рудени о создании дополнительных мини-офисов и установке банкоматов Почта банка в филиалах многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг", — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соглашение между правительством Тверской области и банком ВТБ подписали в 2017 году на площадке Петербургского международного инвестиционного форума. «Большие нарекания у жителей региона вызывает ограниченная доступность системы банковского обслуживания в сельской местности. Мы достигли стратегического решения, что существенно увеличим количество точек банковского обслуживания населения, в том числе с банкоматами, которые выдают денежные средства и принимают коммунальные платежи. Основную линию развития мы видим совместно с МФЦ, где граждане, получая услуги, смогут, не выходя из помещения, произвести оплату пошлин, налогов, сборов», — цитирует пресс-служба Руденю.