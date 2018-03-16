Прибыль «АЛРОСА» по МСФО в 2017 году рухнула на 41%

Москва , 16 марта — «Вести. Экономика». Чистая прибыль АК «АЛРОСА» по МСФО, крупнейшей в мире по объему добычи алмазов, рухнула на 41% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. до 78,6 млрд руб., сообщается в отчете компании. За предыдущий год прибыль компании выросла в 4 раза.

По решению правительства, компании с контрольным госучастием, включая АК «АЛРОСА», должны выплачивать дивиденды в размере около 50% от прибыли по МСФО.

Выручка от продаж снизилась на 14% до 269,7 млрд руб.

Валовая прибыль рухнула на 25% до 140,3 млрд руб., EBITDA — на 28% до 126,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA — снизилась с 56% до 46%.

"Снижение финансовых показателей по итогам 2017 г. обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США на 13%, а также снижением средней цены реализованных ювелирных алмазов на 9% в результате изменения ассортимента", — заявилив в компании.

Генеральный директор — председатель правления АК «АЛРОСА» Сергей Иванов : «Несмотря на увеличение объемов производства и продаж, финансовые результаты группы „АЛРОСА“ за 2017 г. оказались под давлением ряда факторов макроэкономической и рыночной конъюнктуры — прежде всего, укрепления рубля и изменения ассортимента реализации. В то же время наши усилия по повышению эффективности производственной деятельности принесли плоды, что с учетом роста производства и продаж позволило нам сохранить удельные затраты на уровне 2016 г.».

"АЛРОСА" увеличила добычу алмазов по итогам 2017 г. на 6% до 39,6 млн карат.

Продажи алмазов группы по итогам 2017 г. выросли на 2,7% до 41,2 млн карат с 40,1 млн каратов в 2016 г.

Выручка от продаж алмазов составила $4,2 млрд, выручка от реализации бриллиантов — $96,9 млн Как сообщали «Вести. Экономика», чистая прибыль «АЛРОСА» по МСФО выросла в 2016 г. в четыре раза в годовом выражении до 133,471 млрд руб., сообщает компания. Выручка от продаж увеличилась на 41% до 317,09 млрд руб.