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Прибыль «АЛРОСА» по МСФО в 2017 году рухнула на 41%
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Прибыль «АЛРОСА» по МСФО в 2017 году рухнула на 41% 

Вести Экономика 15 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Чистая прибыль АК «АЛРОСА» по МСФО, крупнейшей в мире по объему добычи алмазов, рухнула на 41% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. до 78,6 млрд руб., сообщается в отчете компании. За предыдущий год прибыль компании выросла в 4 раза.
По решению правительства, компании с контрольным госучастием, включая АК «АЛРОСА», должны выплачивать дивиденды в размере около 50% от прибыли по МСФО.
Выручка от продаж снизилась на 14% до 269,7 млрд руб.
Валовая прибыль рухнула на 25% до 140,3 млрд руб., EBITDA — на 28% до 126,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA — снизилась с 56% до 46%.
"Снижение финансовых показателей по итогам 2017 г. обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США на 13%, а также снижением средней цены реализованных ювелирных алмазов на 9% в результате изменения ассортимента", — заявилив в компании.
Генеральный директор — председатель правления АК «АЛРОСА» Сергей Иванов: «Несмотря на увеличение объемов производства и продаж, финансовые результаты группы „АЛРОСА“ за 2017 г. оказались под давлением ряда факторов макроэкономической и рыночной конъюнктуры — прежде всего, укрепления рубля и изменения ассортимента реализации. В то же время наши усилия по повышению эффективности производственной деятельности принесли плоды, что с учетом роста производства и продаж позволило нам сохранить удельные затраты на уровне 2016 г.».
"АЛРОСА" увеличила добычу алмазов по итогам 2017 г. на 6% до 39,6 млн карат.
Продажи алмазов группы по итогам 2017 г. выросли на 2,7% до 41,2 млн карат с 40,1 млн каратов в 2016 г.
Выручка от продаж алмазов составила $4,2 млрд, выручка от реализации бриллиантов — $96,9 млн  Как сообщали «Вести. Экономика», чистая прибыль «АЛРОСА» по МСФО выросла в 2016 г. в четыре раза в годовом выражении до 133,471 млрд руб., сообщает компания. Выручка от продаж увеличилась на 41% до 317,09 млрд руб.
"АЛРОСА" — крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, ведет разведку и добычу алмазов в Якутии, Архангельской области и Африке. Основные акционеры компании — государство (43,9%) и власти Якутии (25% плюс одна акция). 8% акций принадлежат якутским улусам (муниципальным округам). В свободном обращении находятся около 23% акций компании.
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