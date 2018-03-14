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Россия заработает $70 млрд, если станет транзитным путем между Китаем и ЕС
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Россия заработает $70 млрд, если станет транзитным путем между Китаем и ЕС 

РЖД-Партнер 14 марта 2018
Фото: РЖД-Партнер
«Транспортные услуги составляют 10% от стоимости товарооборота, из этого такая цифра и получается», — объясняет С. Воронцова.
На сегодняшний день доля России в экспорте Китая составляет менее 2%. А в импорте — 25%. По словам эксперта, это крайне маленький показатель.
«Если говорить о внешней торговле России, то доля Китая в ней более значительна. Доля экспорта достигает 30%, а импорта — 21%», — отметила эксперт.
Эксперт отмечает, что в России необходимо создать удобный международный маршрут, который бы оказывал транспортно-логистические услуги. И тем самым увеличил долю транзита через РФ.
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