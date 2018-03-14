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LG G7: когда что-то пошло не так
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LG G7: когда что-то пошло не так 

Android Insider 14 марта 2018
Фото: Android Insider
Компания LG уже в апреле может представить G7 и G7 Plus. Мы об этом писали. Также мы писали о том, что стоимость устройства составит порядка 700 евро. При этом Galaxy S9 оценен в США в 720 долларов.
Проблема заключается в том, что LG как бренд довольно слаб в области смартфоностроения. По крайней мере сейчас дела у компании идут не так хорошо.
Не так давно в Сети ходили слухи о том, что компания отменила разработку G7 и начала её с нуля. В это, конечно, верится мало, потому что нельзя так быстро разработать новое устройство. Но нет дыма без огня. Скорее всего, у компании был финальный прототип, но, увидев тенденцию с «челкой», корейцы, видимо, решили сыграть на опережение.
G7 выглядит обычно. «Челкой» уже сейчас никого не удивить, а задняя панель ничем не отличается от таковых в более ранних аппаратах компании. Так чем же удивлять? Можно было бы подумать, что ценой. Но нет. 700 евро, и это действительно забавно.
При этом G6 стоил на 80 евро меньше. Старший брат в лице G7 Plus будет оценен в 760 евро. Действительно непонятно, чем руководствуется компания. Во втором квартале 2017 года операционные убытки мобильного подразделения LG составили 117,27 миллиона долларов. Причиной тому являются плохие продажи LG G6.
Если у компании беда с маркетингом и её смартфоны не хотят покупать, логично, что нужно привлекать ценой. В LG этого не понимают. Жаль. Вероятно, компанию ждет участь HTC.
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