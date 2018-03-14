Франция засудит Google и Apple

Франция подаст в суд на американские технологические корпорации Google и Apple из-за применения теми «неправомерных коммерческих практик». Об этом заявил министр финансов страны Брюно Лемер, сообщает Bloomberg.

Основные претензии к гигантам сводятся к навязыванию цен разработчикам приложений для операционных систем, которыми управляют компании.

Предварительное расследование Минфина показало наличие злоупотреблений монопольным положением со стороны корпораций. В аналогичных действиях также уличили Amazon. Корпорациям грозят многомиллионные штрафы.

Отношения французского государства и ведущих технологических корпораций США в последние годы осложнились. Правительство уговаривает их размещать свои операционные офисы на территории страны и требует платить больше налогов.

Аналогичную позицию занимает и ЕС, требующий от Apple и Google платить налоги там, где они реально работают, а не в странах с мягким налоговым режимом вроде Люксембурга и Ирландии.

Так, 30 августа 2016 года Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором потребовала от Apple возместить невыплаченные налоги на сумму до 13 миллиардов евро. По итогам расследования ЕК пришла к выводу, что Ирландия предоставила Apple неоправданные фискальные преимущества, что позволило американской корпорации заплатить значительно меньше налогов, чем другим компаниям.