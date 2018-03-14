Названы регионы, которые больше всего пострадали от мошенников в ОСАГО

В профильном ведомстве подготовили статистику пострадавших регионов от мошенников в ОСАГО. Общая сумма ущерба по всей стране дошла до девятнадцати с половиной миллиардов рублей.

Рекордсменом по убыткам из-за фальшивых ОСАГО стал Краснодарский край. Сумма расходов превысила два миллиарда шестьсот семь миллионов рублей. И этот показатель соответствует тридцати процентам от общей суммы ущерба.

На втором месте находится Волгоградская область. Там сумма расходов составила более одного миллиарда семисот семнадцати миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров Ростовская область с расходами в один миллиард триста тридцать пять миллионов рублей.

С каждым годом наблюдается устойчивый рост размера накладных расходов. Эту информацию лично подтверждают представители автострахования. В числе лидеров остаётся Севастополь и полуостров Крым.