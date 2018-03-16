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Объем средств клиентов в Россельхозбанке на Алтае превысил 24 млрд рублей
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Объем средств клиентов в Россельхозбанке на Алтае превысил 24 млрд рублей 

АиФ — Алтай 15 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Объем привлеченных средств клиентов в Алтайском филиале АО «Россельхозбанк» превысил 24 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 1,3 млрд рублей.
Объем средств юрлиц с начала года увеличился на 10,7% и на 12.03.2018 превысил 10,4 млрд рублей. Рост показывают как срочные привлечения, так и средства клиентов на расчетных счетах. Объем привлеченных средств населения на 12 марта 2018 года составил 13,6 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 347 млн рублей.
«Положительная динамика депозитного портфеля обусловлена высокой надежностью Банка, широкой продуктовой линейкой, наличием современных систем дистанционного банковского обслуживания», — отметил заместитель директора Алтайского филиала Банка Владимир Богданов.
АиФ — Алтай: последние новости
Что алтайским крестьянам делать с дешёвым прошлогодним зерном? В Алтайском крае продолжают расти реальные доходы населения - власти ВТБ развивает сотрудничество с ООО «РЖД Интернешнл»
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