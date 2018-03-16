Объем средств клиентов в Россельхозбанке на Алтае превысил 24 млрд рублей

Объем привлеченных средств клиентов в Алтайском филиале АО «Россельхозбанк» превысил 24 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 1,3 млрд рублей.

Объем средств юрлиц с начала года увеличился на 10,7% и на 12.03.2018 превысил 10,4 млрд рублей. Рост показывают как срочные привлечения, так и средства клиентов на расчетных счетах. Объем привлеченных средств населения на 12 марта 2018 года составил 13,6 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 347 млн рублей.