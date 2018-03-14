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ОТП Банк понизил ставки по рублевым вкладам
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ОТП Банк понизил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 14 марта 2018
ОТП Банк снизил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «Максимальный» (от 30 тыс. рублей на 91, 181, 275 и 366 дней) составит 6—7,1% (вместо 6,5—7,2%), а «Накопительный» (от 15 тыс. рублей на 91, 181 и 366 дней) — 5,3—6,3% годовых (ранее — 5,8—6,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Гибкий» (от 15 тыс. рублей на 181 и 366 дней) привлекается под 4,8—5,4% годовых (вместо 5,1—5,6%).
Продуктовый виджет
«Стабильный доход» (на 181, 366, 549 и 732 дня) оформляется под 6,3—7,1% (прежде — под 6,6—7,3%), а «Свобода управления» (на 366 дней) — под 5,9—6,1% годовых (вместо 5,95—6,2%). Минимальная сумма вкладов — 1,5 млн рублей.
Проценты по вкладам «Гибкий», «Стабильный доход» и «Свобода управления» выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
Все вклады, кроме «Максимального», можно пополнять.
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