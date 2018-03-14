«Сбербанк Страхование» не планирует заниматься ОСАГО и каско как минимум до 2020 года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. «Сбербанк Страхование» ("дочка" Сбербанка России) не планирует выходить на рынок автострахования — ОСАГО и каско, это предусматривает стратегия банка до 2020 года. Об этом сообщил на брифинге старший вице-президент, руководитель блока «Благосостояние» Сбербанка Александр Бондаренко.

"В стратегии до 2020 года мы не планируем выходить на рынок автострахования по двум причинам. Первая — сейчас точно не лучшее время, чтобы начинать создавать достаточно дорогостоящую инфраструктуру по урегулированию убытков, которой требует автострахование. Второе — мы ждем, когда у ЦБ получится навести порядок на рынке ОСАГО — автоюристы и все, что с ними связано. Безусловно, сегодня ситуация лучше, чем была год назад, но мы хотели бы уже видеть радикальные решения в этом секторе", — сказал он.

Ранее «Сбербанк Страхование» сообщало о планах создать собственный продукт каско для клиентов банка, но развития эта идея не получила.

Помимо автострахования, компания сознательно отказалась от другого крупного сегмента бизнеса — классического ДМС, так как он тоже требует создания дорогостоящей офлайн-инфраструктуры, добавил Бондаренко. «Без этих двух видов это никогда не будет компания, входящая в топ-5 (в 2017 году компания заняла 19-е место на страховом рынке РФ по сборам — прим. ТАСС). Но конкретно в тех видах, которыми мы будем заниматься — прежде всего имущество физлиц — на этих секторах, думаю, через год — два мы будем номер один», — отметил он.

По словам Бондаренко, универсальный страховщик Сбербанка изначально был создан для продажи клиентам банка двух продуктов — страхования ипотеки и финансовых рисков, то есть остатков средств на пластиковых картах.

Старший вице-президент Сбербанка добавил, что в фокусе внимания страхового блока Сбербанка на ближайшие годы — развитие инвестиционно-накопительных видов страхования. Ими занимается другая «дочка» госбанка — «Сбербанк страхование жизни», которая за счет продаж инвестиционных страховок клиентам банка стала лидером рынка страхования жизни и заняла второе место на страховом рынке РФ в целом.