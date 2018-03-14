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Расходы иностранных туристов в Австралии в 2017 году побили новый рекорд
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Расходы иностранных туристов в Австралии в 2017 году побили новый рекорд 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Канберра, 14 марта /Синьхуа/ — Министр торговли и инвестиций Австралии Стивен Чобо в среду заявил, что расходы иностранных туристов в Австралии по итогам 2017 года достигли рекордного уровня — путешественники потратили 40 млрд австралийских долларов /примерно 31,6 млрд долларов США/. Четверть из этих средств оставили в стране китайские туристы.
Согласно данным, опубликованным в среду Австралийским институтом исследований туризма, по состоянию на конец декабря 2017 года, расходы иностранных туристов в Австралии увеличились на 6 проц. по сравнению с предыдущим периодом и достигли 41,3 млрд австралийских долларов /примерно 32,6 млрд долларов США/.
С. Чобо заявил, что за китайскими туристами по-прежнему сохраняется крупнейшая доля на австралийском туристическом рынке. В 2017 году страну посетили около 1,33 млн китайских туристов, потратившие 10,4 млрд австралийских долларов /примерно 8,2 млрд долларов США/, что на 14 проц. больше по сравнению с предыдущим годом.
Министр отметил, что 2017 год был годом перекрестного туризма Китая и Австралии. В целях продвижения туристических услуг Австралии на китайском рынке австралийское правительство использовало целевой маркетинг, упростило визовый режим и доступ для китайских авиакомпаний. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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