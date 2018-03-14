Казахстан и Узбекистан нарастят товарооборот до $5 млрд

Казахстан и Узбекистан отметили большие успехи в сфере взаимной торговли. Данный вопрос обсуждался на заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Стороны договорились о дальнейшем увеличении товарооборота, сообщает секретариат первого заместителя премьер-министра Казахстана.

«С учетом динамики развития торгово-экономического сотрудничества стороны договорились принять дальнейшие согласованные меры с целью обеспечения роста товарооборота до $3 млрд в 2018 году и до $5 млрд к 2020 году», — говорится в материале.

Представители двух стран также обсудили планы по строительству международного Центра приграничного сотрудничества, транспортно-логистического центра (сухого порта) в приграничных территориях.

В апреле 2018 года стартует регулярное железнодорожное пассажирское сообщение между Казахстаном и Узбекистаном по маршруту Самарканд-Астана.

Отметим, что в минувшем году товарооборот между странами достиг $2 млрд, что на 32,1% превосходит показатель 2016 года. Экспорт из Казахстана в Узбекистан составил $1,3 млрд (+35%), импорт в Казахстан из Узбекистана — $735,2 млрд (+25,1%).

Стороны также констатировали рост взаимных объемов железнодорожных перевозок — 20,5 млн тонн, +8%. За два месяца 2018 года объемы перевозок возросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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