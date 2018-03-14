Ещё
Казахстан и Узбекистан нарастят товарооборот до $5 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казахстан и Узбекистан нарастят товарооборот до $5 млрд 

Мир24 14 марта 2018
Казахстан и Узбекистан отметили большие успехи в сфере взаимной торговли. Данный вопрос обсуждался на заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Стороны договорились о дальнейшем увеличении товарооборота, сообщает секретариат первого заместителя премьер-министра Казахстана.
«С учетом динамики развития торгово-экономического сотрудничества стороны договорились принять дальнейшие согласованные меры с целью обеспечения роста товарооборота до $3 млрд в 2018 году и до $5 млрд к 2020 году», — говорится в материале.
Представители двух стран также обсудили планы по строительству международного Центра приграничного сотрудничества, транспортно-логистического центра (сухого порта) в приграничных территориях.
В апреле 2018 года стартует регулярное железнодорожное пассажирское сообщение между Казахстаном и Узбекистаном по маршруту Самарканд-Астана.
Отметим, что в минувшем году товарооборот между странами достиг $2 млрд, что на 32,1% превосходит показатель 2016 года. Экспорт из Казахстана в Узбекистан составил $1,3 млрд (+35%), импорт в Казахстан из Узбекистана — $735,2 млрд (+25,1%).
Стороны также констатировали рост взаимных объемов железнодорожных перевозок — 20,5 млн тонн, +8%. За два месяца 2018 года объемы перевозок возросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Авиасообщение между Москвой и Каиром запустят в ближайшее время СМИ обнародовали завещание основателя IKEA Ингвара Кампрада За год россияне потратили на подержанные авто 2,3 трлн рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям150
В ООН сорвали выступление России119
Атомные подлодки РФ дошли до США101
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле283
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1260
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение