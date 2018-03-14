Ещё
Банк международных расчетов сообщил о риске банковского кризиса в Китае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк международных расчетов сообщил о риске банковского кризиса в Китае 

Банки.ру 14 марта 2018
Экономика Китая — одна из наиболее подверженных риску банковского кризиса, сообщается в ежеквартальном обзоре от Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).
В документе отмечается, что у Китая присутствуют все ранние признаки банковского кризиса, в том числе высокий коэффициент обслуживания долга, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Китайский долг растет темпами, которые могут быть небезопасными для экономики.
Согласно обзору, Канада и Гонконг также подвержены риску банковского кризиса из-за роста цен на недвижимость.
Несмотря на признаки, указывающие на то, что банковские системы этих трех стран подвержены риску, в Банке международных расчетов заявили, что это не означает, что в них безусловно начнется банковский кризис.
Банки.ру: последние новости
АктивКапитал Банк внес изменения в линейку вкладов Официальный курс доллара вырос менее чем на копейку, евро — на 38 Банк «Возрождение» запустил накопительный счет «Удобный»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России343
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям190
Атомные подлодки РФ дошли до США193
Люди согрешили с денисовцами дважды25
Порошенко поставили ультиматум по Крыму42
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение