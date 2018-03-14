Банк международных расчетов сообщил о риске банковского кризиса в Китае

Экономика Китая — одна из наиболее подверженных риску банковского кризиса, сообщается в ежеквартальном обзоре от Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).

В документе отмечается, что у Китая присутствуют все ранние признаки банковского кризиса, в том числе высокий коэффициент обслуживания долга, передает собкор Банки.ру Брюсселе . Китайский долг растет темпами, которые могут быть небезопасными для экономики.

Согласно обзору, Канада Гонконг также подвержены риску банковского кризиса из-за роста цен на недвижимость.

Несмотря на признаки, указывающие на то, что банковские системы этих трех стран подвержены риску, в Банке международных расчетов заявили, что это не означает, что в них безусловно начнется банковский кризис.