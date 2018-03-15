Исследование: Средний чек проданной квартиры на вторичном рынке Москвы в феврале составил 9,6 млн руб.

Средний чек проданной квартиры на вторичном рынке Москвы в феврале 2018 г. составил более 9,6 млн руб., что на 2,4% больше показателя аналогичного периода 2017 г., сообщили в пресс-службе ГК «МИЭЛЬ».

«В феврале 2018 г., по данным операций ГК «МИЭЛЬ», на вторичном рынке Москвы число сделок по-прежнему росло по сравнению с прошлым февралем. Средний чек проданной квартиры почти такой же, как и в январе, — более 9,62 млн руб., по сравнению с февралем прошлого года он увеличился на 2,4%. Средний размер дисконта сохраняется на уровне 8%. Доля ипотечных сделок в январе-феврале 2018 г. составила 49%, в то время как в январе-феврале 2017 г. она составляла 36%», — говорится в сообщении.

Согласно данным компании, на вторичном рынке квартир Москвы средняя удельная цена предложения в феврале 2018 г. составила 213,1 тыс. руб. за 1 кв. м. (изменение в пределах погрешности наблюдается уже третий месяц подряд).

«По итогам февраля 2018 г. значимое изменение средней удельной цены предложения на вторичном рынке по округам Москвы отмечено в Южном административном округе (минус 1,4% к январю) и Новомосковском округе (плюс 0,9% к январю). Изменение средней удельной цены предложения по классам в феврале также находится в пределах погрешности. По сравнению с февралем прошлого года цена уменьшилась в стандартном классе на 2,3%, в бизнес классе уменьшение составило 3,7%, а в комфорт-классе отмечен прирост цены на 4,4%. Рост средней удельной цены предложения в комфорт-классе вызвано увеличением в структуре предложения квартир в монолитных домах», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что объем предложения на вторичном рынке Москвы увеличился по итогам месяца на 2% — до 39,99 тыс. квартир. По сравнению с февралем 2017 г. количество квартир на вторичном рынке Москвы, находящихся в открытой продаже, сократилось на 9%.

«Структура продаж после не совсем типичных декабря-января восстановилась до наиболее привычных для вторичного рынка Москвы пропорций: преобладали двухкомнатные квартиры (42%), на однокомнатные пришлось 28% продаж, на трехкомнатные — 21% и 5% — на многокомнатные. Доля комнат в структуре продаж в феврале составила 4%», — поясняется в сообщении.