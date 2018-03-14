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Жилье в премиальных новостройках стали в 6 раз чаще брать в ипотеку по сравнению с 2016 годом
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Жилье в премиальных новостройках стали в 6 раз чаще брать в ипотеку по сравнению с 2016 годом 

Rambler News Service 14 марта 2018
Доля ипотечных сделок на рынке премиальных новостроек Москвы по итогам зимних месяцев 2018 года составила 23%, что в 2 раза больше показателя за аналогичный период 2017 года и в шесть раз больше показателя 2016 года, сообщает Savills.
«В целом, за весь зимний период доля ипотечных сделок оказалась даже больше февральского значения (20%) — почти 23%. Для новостроек премиального сегмента данное значение показателя можно оценить как значительное. Если сравнивать с прошлым годом, доля рынка ипотеки в премиальном сегменте увеличилась ровно в 2 раза (по сравнению с зимой 2017 года. — RNS), по сравнению с периодом двумя годами ранее — в 6 раз (с зимой 2016 года. — RNS)», — указано в сообщении.
Средний срок премиальной ипотеки сегодня составляет почти 9 лет. В среднем ежемесячный платеж при первоначальном взносе в 40% и процентной ставке 9,5% составляет около 400 тыс. руб. в месяц.
В риелторской компании Kalinka Group прогнозируют к концу года рост цен на элитное жилье в связи с поэтапным переходом рынка к системе банковского проектного финансирования. «С учетом того, что банки, финансирующие строительство, дают кредит под 11-12% годовых, то в перспективе следующего года цены могут вырасти в среднем на 15%», — приводятся в сообщении компании слова директора по продажам Kalinka Group Дмитрия Железнова.
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