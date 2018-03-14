Объем выданных в феврале в РФ ипотечных кредитов за год вырос вдвое

МОСКВА , 14 марта. / ТАСС /. Объем ипотечных кредитов, выданных в России за февраль, достиг 200 млрд рублей — это вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитический центр «ДОМ.РФ» (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования). "В феврале рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 100 тыс. кредитов на сумму более 200 млрд рублей — в два раза выше уровня февраля 2017 года", — говорится в сообщении. Ранее Банк России сообщал, что объем выдачи ипотеки за январь нынешнего года достиг 148,3 млрд рублей. По прогнозам «ДОМ.РФ», всего в 2018 году будет выдано 1,3-1,4 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,5-2,7 трлн рублей.