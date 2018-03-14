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Доля Китая во внешнеторговом обороте Монголии составляет 61 процент
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Доля Китая во внешнеторговом обороте Монголии составляет 61 процент 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Улан-Батор, 14 марта /Синьхуа/— В январе-феврале 2018 года Монголия поддерживала торговые отношения со 109 странами, говорится сегодня в сообщении Национального статистического комитета Монголии.
За этот период общий объем внешнеторгового оборота Монголии вырос на 248,1 млн долларов или на 18,9 проц. по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,6 млрд долларов, из которых экспорт составил 838,4 млн долларов, а импорт — 726,0 млн долларов.
При этом экспорт увеличился на 13,1 млн долларов или на 1,6 проц, тогда как импорт вырос на 235,0 млн долларов или на 47,9 проц по сравнению с прошлым годом.
На рост экспорта главным образом повлиял рост объемов поставок за рубеж необработанного и полуобработанного золота, который в 2018 году вырос на 41,4 млн долларов.
На сегодняшний день главными торговыми партнерами Монголии являются Китай и Россия.
Доля Китая во внешнеторговом обороте Монголии с начала 2018 года составляет 61 процент, а доля России — 16 процентов.
При этом основными продуктами, поставляемыми в Китай из Монголии, являются уголь, медные и молибденовые концентраты, шерсть и кашемир, а в Российскую Федерацию — продукты животного происхождения, в частности говядина и конина, а также полезные ископаемые, такие как плавиковый шпат, медные концентраты и золото. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и Казахстан намерены увеличить товарооборот до 5 млрд долларов США к 2020 году За 2017 год объем доходов китайской телекоммуникационной компании ZTE превысил 100 млрд юаней Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 13 базисных пунктов
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