Доля Китая во внешнеторговом обороте Монголии составляет 61 процент

Улан-Батор , 14 марта / Синьхуа /— В январе-феврале 2018 года Монголия поддерживала торговые отношения со 109 странами, говорится сегодня в сообщении Национального статистического комитета Монголии.

За этот период общий объем внешнеторгового оборота Монголии вырос на 248,1 млн долларов или на 18,9 проц. по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,6 млрд долларов, из которых экспорт составил 838,4 млн долларов, а импорт — 726,0 млн долларов.

При этом экспорт увеличился на 13,1 млн долларов или на 1,6 проц, тогда как импорт вырос на 235,0 млн долларов или на 47,9 проц по сравнению с прошлым годом.

На рост экспорта главным образом повлиял рост объемов поставок за рубеж необработанного и полуобработанного золота, который в 2018 году вырос на 41,4 млн долларов.

Россия. На сегодняшний день главными торговыми партнерами Монголии являются Китай

Доля Китая во внешнеторговом обороте Монголии с начала 2018 года составляет 61 процент, а доля России — 16 процентов.

При этом основными продуктами, поставляемыми в Китай из Монголии, являются уголь, медные и молибденовые концентраты, шерсть и кашемир, а в Российскую Федерацию — продукты животного происхождения, в частности говядина и конина, а также полезные ископаемые, такие как плавиковый шпат, медные концентраты и золото. —0—